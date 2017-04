Orquestra Municipal na Feira do Livro Infantil nesta quarta-feira

Boas salas de cinema com base no Boulevard Shopping Center e sempre com programação de filmes atuais, muitos em fase de lançamento. Geralmente muda sua programação às quintas-feiras e é bom se informar clicando na imagem e tendo acesso ao site do Cinépolis.

