O nosso rico Jardim Botânico

Dica especial

Depois do sucesso do último "Especial Nando Reis", agora é a vez de lotarmos o Teatro Municipal de Bauru com o novo Especial "Paralamas e Titãs". Um repertório incrível com as melhores músicas desses dois gigantes da música nacional. Ingressos disponíveis em breve, aguarde. #ThiagoOrtigosa #EspecialParalamasETitãs