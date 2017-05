Banda Sinfônica Municipal se apresenta no Teatro nesta quarta

Nossa dica especial

Nesta quinta-feira (18), no Grão 3, Trio Jazz B. com maravilhoso repertório, com Standarts de Jazz, passeando por Etta James, Cole Porter, Ella Fizgerald, Nat King Colle, além de muito de Tom Jobim, Leni Andrade, Carlos Lyra entre outros. Grão 3 fica na Rua Antônio Alves, 32-86, Bauru / SP. Fone para contato: (14) 3879-4007.